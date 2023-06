Maia Sandu, către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă: Simțim sprijinul Bucureștiului la fiecare pas în procesul nostru de aderare la UE

14:10

Premierul României, Marcel Ciolacu, aflat într-o deplasare de lucru la Chișinău, a spus în cadrul unei declarații de presă, susținute alături de premierul Dorin Recean, că, deși a sosit într-o vizită oficială, simte atmosfera binevoitoare și familială în R. Moldova, evocând provocările care le revin ambelor țări în actuala situație regională. „Am sentimentul că am venit acasă și nu am venit la un frate mai mare sau mai mic, ci la un frate geamăn, pentru că toate provocările prin care am trecut,...