VIDEO Irina Vlah: Sunt categoric împotriva redenumirii “Zilei Victoriei” și transferării sărbătorii pe data de 8 mai

Demararea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este un proces care depinde de raportul Comisiei Europene asupra situației din Republica Moldova și de opinia liderilor UE. O spune șeful Delegației UE în Republica Moldova, Janis Mazeiks. Potrivit diplomatului, Moldova înregistrează progrese în implementarea celor nouă recomandări formulate de Comisia Europeană odată cu obținerea statutului de […]