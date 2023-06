Gestul extrem la care a recurs un străin, după ce nu și-a putut justifica vizita în Moldova: A sărit de pe trapa avionului

11:00

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a criticat noua taxă de salubrizare, instituită la inițiativa primarului Ion Ceban. Fracțiunea a declarat că noua taxă nu va rezolva problema managementului deșeurilor din municipiu și că, de fapt, aceasta are drept scop suplinirea pierderilor din bugetului municipiului, cauzate de favorurile edilului pentru […] The post „Încă o mână întinsă în buzunarul locuitorilor”. Consilierii PAS cer anularea taxei de 120 de lei, impusă locuitorilor capitalei appeared first on NewsMaker.