Elevii moldoveni au obținut medalii de argint și bronz la Olimpiada Europeană de Fizică

Solstițiul de vară are loc anul acesta miercuri, 21 iunie, la ora 17:58, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an și marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a nopții fiind de numai 8h 28m, scrie hotnews.ro. Potrivit informațiior de pe site-ul Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu", în […]