Război în Ucraina, ziua 483: Moscova avertizează Kievul că va lovi centre de decizie. Conferință la Londra pentru reconstrucția Ucrainei

22:40

Invitată: Tatiana Nistorică, președinta The Moldova Organic Value Chain Alliance Emisiunea a fost dedicată produselor ecologice și accesibilității lor pentru cetățenii Republicii Moldova. Am discutat despre starea și potențialul agriculturii eco autohtone. Invitata a menționat despre inițiativa organizației ca produsele ecologice autohtone să ajungă în meniul școlilor și grădinițelor. Articolul AUDIO/ Tatiana Nistorică: Produsele ecologice autohtone trebuie să ajună în meniul elevilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.