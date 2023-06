Incident la Aeroportul Chișinău: Un cetățean străin a sărit de pe trapa avionului după ce i-a fost refuzată intrarea în țară

07:50

Ministra de Externe a României Luminița-Teodora Odobescu a avut, pe 19 iunie, o întrevedere cu președinta Maia Sandu. Șefa statului a felicitat-o pe oficială cu prilejul noii funcții și i-a mulțumit că Republica Moldova continuă să fie o prioritate pentru România. În cadrul întrevederii, părțile au discutat despre procesul de aderare la UE, reformele pe […]