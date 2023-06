foto | O tânără din R. Moldova a câștigat „Chefi la Cuțite”. Sezonul 11 a înregistrat mai multe premiere

14:30

Reprezentanta R. Moldova la Miss Europe Continental din acest an este Cristina Zalujac. Tânăra are 28 de ani și a făcut jurnalism, lucrând o perioadă la post de televiziune din R. Moldova. Aceasta are o pasiune pentru modă și fotografie încă de când era mică.