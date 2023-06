Ucraina anunţă succese în contraofensiva spre Marea Azov! Cât de mult au înaintat soldații ucraineni

07:00

Un soldar rus se poate considera norocos după ce a fost abandonat de camarazi. Clipul video cu toată întâmplarea a fost postat pe rețelele sociale. Norocul se poate schimba într-o clipă, mai ales în război. Din cel mai nefericit soldat rus s-a transformat în cel mai norocos om în viață, scrie The New Voice of Ukraine făcând […] Articolul VIDEO Cel mai norocos soldat rus. Abandonat de colegi, a privit cum blindatul acestora explodează apare prima dată în Disinfo.