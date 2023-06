Cursul valutar oficial la 21.06.2023

20:20

O fată de 7 ani a murit astăzi după ce a fost împușcată din imprudență de verișorul ei cu un an mai mare. Copiii se aflau în grija bunicii, iar totul s-a întâmplat după ce în timpul jocului au găsit arma pneumatică sub patul părinților. Cazul a avut loc într-o localitate din raionul Edineț, transmite IPN.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, băiatul a scos de sub patul părințil