Se caută al șaselea judecător la Curtea Constituțională – CSM-ul reia organizarea concursului – Unii candidați au o reputație pătată

Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vitalie Iurcu, ex-viceministru al Economiei Republicii Moldova, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de fals în declarații. Responsabilii spun că urmărirea penală a fost pornită în luna noiembrie 2021, de către Procuratura Anticorupție ... Fostul director al Moldtelecom și ex viceministru al Economiei, Vitalie Iurcu are probleme cu justiția – A depus declarații false la ANI privind deținerea mai multor conturi bancare