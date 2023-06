Sheriff va întâlni Farul Constanța în Liga Campionilor

16:10

După ce zilele trecute a anulat un șir de zboruri, joi, compania Fly One anunță că revine la orarul prestabilit. Aceasta după ce aeronavele care se defectase au fost reparate. Operatorul aerian mai menționează că, „pentru a îmbunătăți serviciile sale, a completat flota cu o aeronavă adițională". Astfel, numărul total...