Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii cere o justiție prietenoasă pentru fetița, care a fost exploatată ani la rând de către tatăl său

17:50

Fostul Ministru al Justiție, Sergiu Litvinenco, a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțional Partidul „ȘOR”. Acesta a declarat că prin decizia de astăzi a Înaltei Curți, toți actorii politici din Moldova trebuie să înteleagă că finanțarea de către un stat terț a unei formațiuni este inacceptabilă. De menționat că […] The post Litvinenco, mulțumit de decizia privind Partidul „ȘOR”: Finanțarea de către un stat străin a unui partid politic este inacceptabilă appeared first on NewsMaker.