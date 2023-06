Președinta Comisiei Europene a prezentat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro

07:50

În ultimul an am avut foarte multe rezultate intermediare. Nu am avut condamnări definitive, dar avem alte rezultate, am reușit să sechestrăm zeci de milioane de euro, proprietăți în străinătate care îi aparțin lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon și mulți alți figuranți. Declarațiile au fost făcute de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”.