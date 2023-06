Cauzele metabolismului lent: de ce nu slăbești

13:40

O rețetă extrem de simplă, sănătoasă și răcoritoare pentru care ai nevoie de doar două ingrediente de bază. Mai poți adăuga ingrediente în funcție de preferințe. Această înghețată sănătoasă și rapidă din brânză de vaci și fructe are puține calorii, puține grăsimi, este bogată în proteine și atât de pufoasă! O vei adora în zilele fierbinți de vară, deoarece te răcorește imediat și are o excelentă consistență cremoasă și un gust dulce (fără adaos de zahăr). Dacă încerci această înghețată fitness c...