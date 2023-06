LIVE/ Știrile zilei prezentate de Nicoleta Toacă 20.06.2023

12:50

Gigantul financiar Revolut este acum și în R. Moldova. Despre aceasta anunță ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba. „Vești grozave! Revolut acum este și în Republica Moldova, alături de 30 de milioane de utilizatori. Știu că ați așteptat. Am avut un an de negocieri și salutăm intrarea acestui gigant financiar pe piața noastră. Revolut a […]