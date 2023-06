NM Espresso: despre interzicerea Partidului «ȘOR», cel mai mare marș LGBT și cele 200 de tractoare care au pornit spre Chișinău

08:00

Rusia a declarat că forțele ucrainene au capturat duminică satul Peatîhatkî din regiunea Zaporojie în timp ce au suferit pierderi grele, într-o recunoaștere rară din partea Rusiei că a pierdut teren în Ucraina, informează Agerpres.ro. „Forțele ucrainene au reușit să preia satul sub controlul lor", a scris duminică pe Telegram reprezentantul administrației loiale Moscovei, Vladimir Rogov.Acesta a […]