Experți: Decizia de astăzi a Curții Constituționale a fost una așteptată

22:30

Cel mai mare parc tematic interior „Harry Potter” din lume a fost deschis vineri la Tokyo, Japonia, deschizînd porțile fanilor care speră să se cufunde în lumea fantastică a seriei de filme de succes, transmite The Japan Times.Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter include un decor al școlii de vrăjitorie Hogwarts și este al doilea parc tematic bazat pe seria de filme, dup