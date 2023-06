Tabăra cu sejur de zi la I.P. Gimnaziul Alexandru cel Bun Vărzărești, Nisporeni: O experiență interesantă și educativă pentru copii

16:50

Luptătorul de stil greco-roman Maxim Sarmanov a devenit vicecampion european Under 17. În finala de la Tirana, el a fost învins de georgianul Erekle Tavberidze, transmite IPN. Maxim Sarmanov a obținut trei victorii în categoria de greutate 55 kg. El i-a învins pe estonianul Artturi Reinio, grecul Vasileios Papageorgiou și... The post Maxim Sarmanov a devenit vicecampion european Under 17 appeared first on ALBASAT.