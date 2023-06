Mesaj categoric al Beijingului în timpul vizitei lui Antony Blinken: China nu va face niciun compromis privind Taiwanul

11:40

Pentru al 62-lea an, la Monte-Carlo are loc unul dintre cele mai importante și longevive evenimente de premiere a televiziunilor europene, a caselor de producție și platformelor digitale. La ediția din acest an a ajuns și corespondentul Realitatea, Traian Stoianov, fiind unicul jurnalist din Republica Moldova prezent la eveniment. Festivalul de Televiziune Monte-Carlo a fost […] Articolul Corespondentul REALITATEA, la prestigiosul Festival de Televiziune Monte-Carlo. Vor fi premiate cele mai bune producții apare prima dată în Realitatea.md.