Noua ministră de Externe a Românie a venit în Moldova. Va fi găzduită la sediul MAE de Nicu Popescu

12:10

În centrul Chișinăului are loc Marșul Solidarității în sprijinul drepturilor comunității LGBT. Marșul a început la intersecția străzilor București și Ismail. În același timp, „Renaștere” planifică desfășurarea „marșului familiei tradiționale”. Corespondenții NM Nicolae Paholinițchi vor transmite în direct evenimentul. În acest an, în Republica Moldova se desfășoară cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Comunității LGBT+ din […] The post LIVE Înconjurați de poliție, membrii comunității LGBT+ participă la marșul din Chișinău appeared first on NewsMaker.