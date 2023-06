/FOTO/ Printre rândurile de porumb avea și câteva de cânepă. Ce riscă o femeie din raionul Drochia

14:50

Antioxidanţii din hibiscus deţin proprietăţi anti-obezitate care pot contribui la găsirea unor alternative alimentare la medicamentele actuale prescrise pentru ţinerea sub control a greutăţii corporale, potrivit unui studiu coordonat de Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), informează agenţia de presă Xinhua, transmite Digi24.ro. Studiul, publicat în International Journal of Food Science and Technology în decembrie […] Acest articol Cum putem trata obezitatea: antioxidanţii din hibiscus pot ajuta la slăbit a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.