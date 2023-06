Un bărbat a fost găsit înecat în râul Nistru

11:10

Cultura și tradițiile moldovenești vor fi promovate în cadrul „Zilelor Chișinăuluiˮ organizate la Barcelona. Evenimentul va avea loc în data de 9 iulie, în Piața Virrei Amat din cartierul Nou Barris, transmite IPN. În orașul spaniol se va desfășura un concert cu participarea artiștilor și colectivelor muzicale din Republica Moldova,... The post Zilele Chișinăului la Barcelona appeared first on ALBASAT.