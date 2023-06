LIVE Partidul ȘOR, în afara legii? Curtea Constituțională pronunță decizia

09:20

Ex deputatul Vladimir Andronachi, cercetat penal, rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată pe 16 iunie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. *** Fostul deputat, considerat un apropiat al ex-liderului Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, a fost reținut pe 2 noiembrie 2022 în Ucraina și extrădat în aceeași zi polițiștilor