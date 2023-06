LIVE. Sedinta Curtii Constitutionale in care se examineaza sesizarea privind scoaterea partidului SOR in afara legii: Magistratii s-au retras in deliberare pentru a lua decizia finala

LIVE. Sedinta Curtii Constitutionale in care se examineaza sesizarea privind scoaterea partidului SOR in afara legii: Magistratii s-au retras in deliberare pentru a lua decizia finala

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md