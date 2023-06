Moldova Digital Summit: Inteligența Artificială – Ce spune ChatGPT despre Moldova Digitală și cum să îl atragem pe Elon Musk în țara noastră?

16:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis pe 16 iunie drapelul de stat Echipei Olimpice, care va reprezenta Republica Moldova la Jocurile Europene din Polonia. Tot azi, au fost conferite distincții sportivilor Serghei Tarnovschi și Oleg Tarnovschi care au demonstrat performanță la Campionatele Mondiale din anul trecut. „Moldova are oameni care ne duc faima în […]