Joe Biden face o nouă gafă. „Dumnezeu s-o ocrotească pe Regină”

18:10

NEXTA Irina Vlah, Bașcanul Găgăuziei, a anunțat că pleacă astăzi într-o vizită oficială în Turcia. La Ankara, ea va participa la inaugurarea în funcție a Președintelui Turciei, informează TRIBUNA. „Am fost invitată de domnul Erdogan să participa la ceremonia de inaugurare a domniei sale în funcția de Președinte al Turciei, al treilea mandat”, a anunțat ea. […] The post Irina Vlah: Am fost invitată de domnul Erdogan să participa la ceremonia de inaugurare a domniei sale first appeared on NEXTA.