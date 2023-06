Ambasadorul Israelului, ofensat de o declarație a Marinei Tauber despre evrei. Cere reacția autorităților de la Chișinău

13:30

Partidul „Renaștere", care a revenit în atenția publică după aderarea unor deputați socialiști, condamnă marșul LGBT, planificat pentru 18 iunie, în Chișinău. Vasile Bolea a anunțat că în parlament a fost înregistrat un proiect de lege prin care se interzice „propaganda LGBT în rândurile minorilor". În același timp, „Renaștere" planifică desfășurarea „marșului familiei tradiționale" în aceeași […]