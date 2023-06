16 autobuze procurate din Suedia vor fi puse în curând pe rutele din Chișinău

20:50

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost desemnat prim-ministru al României. Un decret în acest sens a fost semnat de către președintele român, Klaus Iohannis, transmite IPN. „Îmi doresc ca viitorul Guvern al României să fie despre economie și reforme. Îmi asum cu toată responsabilitatea faptul că România are nevoie...