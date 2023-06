The New York Times: Prăbușirea barajului de la Centrala Hidroelectrică din Ucraina a fost cauzată cel mai probabil de o explozie în tunelul tehnic

Barajul hidroelectric Kahovka s-ar fi prăbușit în urma unei explozii într-un tunel tehnic din structura de susținere din beton, potrivit unei investigații realizate de The New York Times. Tunelul era accesibil dintr-o cameră a motoarelor controlată de armata rusă, transmite The New York Times.

