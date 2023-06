Elon Musk a anunțat că, până la sfârşitul anului, vrea să implanteze primul cip în creierul unui om pentru persoane care suferă de paralizie

17:20

Sud-vestul României este sub ape! A plouat fără întrerupere în Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj și Gorj, județele cele mai afectate de inundații. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale. Potrivit ... "Nu mai am nimic, am rămas sub cerul liber". Românii din județele afectate de inundații sunt disperați