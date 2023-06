Gata cu interimatul la șefia CSM –  Se anunță concurs pentru un nou președinte

10:30

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), în cadrul unei conferințe de presă, a anunțat deciziile Convenției Teritoriale a Organizației PAS Chișinău privind pregătirile pentru alegerile locale în municipiul Chișinău Candidatul partidului de guvernare la funcția de primar al capitalei este Lilian Carp, deputat. El a fost susținut în cadrul ședinței prin vot secret.