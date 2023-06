Maia Sandu a vorbit despre oportunitățile și riscurile inteligenței artificiale: Câți dintre voi recurg la Chat GPT când își fac temele acasă?

12:50

Populația care este astăzi în Republica Moldova este similară cu cea din anul 1956. În anii 2021-2022 am avut cea mai mare reducere a numărului de moldoveni din istoria țării. În 2021 a scăzut cu 2,35%, iar în 2022 cu 2,4%. Această scădere puternică a fost determinată de un sporul natural negativ, care este în scădere de la an la an, și de migrația peste hotare a moldovenilor. Cel puțin asta a constata într-o analiză Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”,