Ala Nemerenco: Salariile în sistemul medical vor crește din toamnă

15:50

Update: Armata ucraineană afirmă că a provocat în ultima zi pierderi foarte mari rușilor: 670 de soldați, 12 tancuri, 23 de alte blindate de luptă, 22 de tunuri, 38 de diferite vehicule, 3 lansatoare multiple de rachete, 1 elicopter și 1 echipament special. These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of June […] Articolul Război în Ucraina, ziua 479: Circa 700 de soldați ruși, uciși în ultimele 24 de ore: Zelenski exclude din nou orice negociere cu Moscova apare prima dată în Vocea Basarabiei.