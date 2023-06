Armata rusă a pierdut cel puțin 25 500 de oameni în Ucraina (raport)

16:10

Mulți profesori pleacă în vacanța de vară la muncă peste hotare pentru a face un ban în plus. Printre ei este și Angela Andranovici, directoarea gimnaziului „Pavel Buruiană” din satul Condrătești, raionul Ungheni. Tot ea este și profesoară de matematică și fizică. Aceasta spune că va pleca la Milano ca să îngrijească de o bătrână: „Eu vă spun, eu am lucrat o viață, mereu am avut mai mult de 18 ore, care e norma pentru salariu, dar eu o casă nu am putut să o finisez”....