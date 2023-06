VIDEO Sărbătoare să fie! A fost inaugurat Festivalul „Chișinăul Sportiv 2023”. Ce surprize a pregătit municipalitatea

12:30

Sud-vestul României este sub ape! A plouat fără întrerupere în Mehedinți, Caraș-Severin, Dolj și Gorj, județele cele mai afectate de inundații. Meteorologii au emis cod roșu de ploi torențiale. Potrivit specialiștilor ANM, în unele zone, cantitățile de apă acumulate au fost de aproape 100 de litri/mp, scrie antena3.ro. În Mehedinți, de pildă, mai multe sate