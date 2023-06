Bătut și jefuit. Un tânăr a fost atacat de 5 indivizi și lăsat fără de mașină

12:40

Alina Saranciuc este o tânără din Cahul, care are foarte mult optimism și scopuri în viață. Deși are 28 de ani, e studentă la două facultăți, are 6 copii și planuri mărețe pentru viitor, aici acasă. Scopul ei este de a se dezvolta în țara natală, pentru că dacă dorești, obții ce vrei oricum, fără […] Interviu. Alina Saranciuc: Provoc toți tinerii din Moldova să nu părăsească țara, dar să meargă la studii, să facă o profesie și să devină stăpâni pe ei însuși. Statul îi ajută dacă ei vor cere