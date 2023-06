De ce râdem? STUDIUL care sugerează că ar putea fi o strategie de supraviețuire

19:30

Deputatul AUR George Simion şi-a actualizat declaraţia de avere de pe site-ul Camerei Deputaţilor şi apare cu un dar de nuntă, la capitolul „Cadouri, servicii sau avantanje obţinute gratuit", în valoare de 400.000 euro. Liderul AUR preciza, în luna martie a acestui an, că a rămas după căsătorie cu suma de 15.000 euro. Soţia acestuia, […]