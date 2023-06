Batrîncea a schimbat macazul? Recunoaște că și Rusia este vinovată de războiul din Ucraina

14:50

Viceprim-ministrul Dumitru Alaiba a comentat recentele majorări de salarii în rândul miniștrilor, dur criticate în mediul online. Alaiba a menționat, în cadrul unei emisiuni televizate, că dublarea salariilor a fost necesară, întâi de toate, pentru a atrage specialiști buni în domeniu. Șeful de la Economie recunoaște, în acest context, că a ridicat, din funcția de […]