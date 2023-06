Încasări și achitări fără prezență fizică la ghișeu. Poșta Moldovei a aplicat pentru licența eWallet

14:30

Viceprim-ministrul Dumitru Alaiba, tot el ministrul al Economiei, susține că nu știe cine a decis ca Guvernul să renunțe la tradiționalul raport al primelor 100 de zile de activitate. „Eu sunt la etajul 2 și am mult de lucru", a spus el. Oficialul declară că raportul ar fi, de fapt, unul „simbolic", or, potrivit lui, […]