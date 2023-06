Un atelier de lucru despre digitalizarea agriculturii – găzduit de Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație

14:10

În perioada 14 iunie – 16 iunie, la Chișinău, circa 50 de experți în securitate cibernetică din cadrul instituțiilor guvernamentale, cât și din sectorul privat, participă la un exercițiu de apărare cibernetică, care combină două scenarii esențiale – „Capture the Flag" și „Threat Hunting", care are loc la Clasa Viitorului, (str.Ion Creangă 1). Exercițiul, organizat […]