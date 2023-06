O femeie originară din Ucraina – reținută pentru 72 de ore! Ce infracțiune a comis

08:40

Temperaturile globale au ajuns la niveluri record în această lună, ceea ce reprezintă un semn de rău augur al crizei climatice. O analiză The Guardian arată că 2023 ar putea să devină cel mai călduros an înregistrat vreodată. Temperaturile medii globale preliminare înregistrate până acum în luna iunie sunt cu aproape 1 grad Celsius peste