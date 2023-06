Noi scumpiri la carburanți, anunță ANRE

14:30

În fiecare an, la data de 14 iunie se celebrează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Donarea de sânge este un act de solidaritate, pentru salvarea de vieți omenești. Campania din acest an are sloganul „Doneză sânge, salvează vieți!”. În Republica Moldova, cetățenii sunt conștienți de importanța donării sângelui, respectiv o fac nu numai în această […]