(video) Accident evitat la limită pe strada 27 martie 1918. Depășirile pot fi periculoase pe aceasta

12:50

A treia generaţie VW Tiguan este practic gata! Deşi premiera-i este setată pentru sfârşitul lunii septembrie, iar pe piaţă va ajunge abia la început de 2024, deja acum avem ocazia să-i vedem formele sub camuflaj, dar şi designul interior complet nedeghizat. Contrar temerilor, Tiguan nu a devenit încă un electromobil şi a păstrat sub capotă […] Articolul (video) Avanpremieră sub camuflaj: Noua generaţie Volkswagen Tiguan apare prima dată în Autoblog.md.