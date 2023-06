Procuratura Anticorupție va „înghiți” CNA-ul? PAS pregătește crearea unei noi instituții anticorupție, după modelul DNA-ului lui Kovesi

11:10

Parlamentul a desemnat membrii în Comisia de evaluare a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ). Astfel, trei candidați au fost propuși de fracțiunile parlamentare, iar alți trei din partea partenerilor de dezvoltare. Potrivit unui comunicat emis de Parlament, cele două candidaturi propuse […]