Cursul valutar oficial la 16.06.2023

15:20

Programul de zboruri al companiei Fly One a fost afectat în urma unor defecțiuni tehnice la o aeronavă. Unele curse au fost anulate, la altele sunt întârzieri. Autoritatea Aeronautică Civilă a convocat pentru astăzi Comisia de certificare a operatorilor aerieni pentru a evalua situația. Vor fi investigate motivele care au... The post Fly One a anulat unele zboruri. AAC convoacă o comisie pentru a evalua situația appeared first on ALBASAT.