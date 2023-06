Horoscopul zilei de astăzi – 16 iunie

08:30

An de an, pe 14 iunie este marcată Ziua Donatorului de Sânge. Cu acest prilej, a fost organizată, la nivem mondial, o campanie sub genericul „Ziua Donatorului poate fi și Ziua Ta!”, care are drept scop încurajarea oamenilor din toată lumea să doneze sânge în mod voluntar și regulat. În Republica Moldova, în perioada 1-14 […] Acest articol 14 iunie – Ziua Donatorului de Sânge a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.