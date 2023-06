Nosatîi, la summit-ul aliaților NATO: Protecția spațiului aerian este prioritară pentru că riscul atacului din aer e mai înalt

08:10

Interviu NM cu Sergiu ProdanÎn cadrul unui interviu pentru NM, ministrul Culturii Sergiu Prodan a oferit detalii despre motivele conflictului dintre instituția pe care o conduce și Primăria Chișinău, din cauza lucrărilor de reparație din centrul istoric al Chișinăului. Oficialul a explicat din ce motiv lucrările sunt ilegale și a menționat că există temei pentru anchetă penală.Ministrul a vorbit și despre transmiterea dreptului de gestiune a clădirii Bibliotecii Naționale către Mitropolia Basarabiei. Acesta a precizat că Biblioteca […]