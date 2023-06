Scăldatul și pescuitul, interzise în trei regiuni din Ucraina. Cele mai importante evenimente din a 477-a zi de război

12:00

Într-o zi de lucru în redacție pe rețelele de socializare am văzut o postare curioasă. O tânără s-a împărtășit pe un grup de pe Facebook cu fotografiile de până și după ale unei case bătrânești pe care ea a renovat-o. Explozii de culori! Așa m-am gândit. Prin urmare, am fost atât de inspirată și interesată de istoria ei, încât i-am scris, iar ce am aflat am decis să vă povestesc și vouă. În continuare, citiți istoria acestei tinere din Ungheni. Сообщение (foto) Natalia Bzovii – o tânără din Moldova care a dat culoare casei de 100 de ani a străbunicilor ei din Ungheni появились сначала на #diez.