Premierul Recean va efectua o vizită la București – Se va întâlni cu noul premier al României, Macel Ciolacu

Deputatul Radu Marian a trecut în revistă principalele modificări la rectificarea de Buget pentru anul 2023. Ea a fost condiționată de un grant de la Banca Mondială în valoare de 1.4 miliarde lei, iar întreaga sumă, spune deputatul, va fi alocată pentru investiții capitale. Cei mai mulți bani vor fi direcționați drumuri, 736 milioane de ...