Atenție, fals! Imaginea NewsMaker și a ex-premierului Natalia Gavrilița, folosită de escroci în scopuri frauduloase

21:10

Cum pot lucrările de renovare din centrul Chișinăului să distrugă obiecte de patrimoniu cultural și să se soldeze cu dosare penale? De ce lucrările din strada 31 August au ajuns într-un punct mort? În ce condiții va fi oferită clădirea Bibliotecii Naționale Mitropoliei Basarabiei? La aceste și alte întrebări a răspuns pentru NM în cadrul […] „Vorbim de un proces penal și este vizat personal primarul". Interviu NM cu ministrul Sergiu Prodan, despre scandalul privind renovarea străzii 31 August